Рогозин сообщил, что ВСУ надевают форму ВС РФ для сбора развединформации в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надевают форму ВС РФ для сбора развединформации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Используют форму военнослужащих армии России или смешанный камуфляж русских добробатов с соответствующими разнообразными пестрыми шевронами. Заходят на глубину до 10 километров нашей территории для сбора развединформации и захвата важных "языков". Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей», — рассказал Рогозин о методе ВСУ.

В связи с этим он призвал усилить проверку автотранспорта на приграничных к фронту блокпостах. По его словам, никто не тормозит автомобили, которые набиты «нервными вооруженными людьми в камуфляже».

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о существенных потерях ВСУ в живой силе и военной технике. Официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР майор Иван Филипоненко также добавил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру республики.