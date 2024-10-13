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22:49, 13 октября 2024Спорт

Кадыров оценил победу Бетербиева над Биволом

Рамзан Кадыров заявил, что боксер Бетербиев сделал подарок чеченскому народу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом.

Кадыров поздравил спортсмена, и обратил внимание на то, что Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. «Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу», — заявил политик.

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18 августа 2024

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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      Анастасия Борисова
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