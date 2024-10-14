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16:31, 14 октября 2024Россия

В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за нападение на участников СВО

Депутат ГД Наумов: мигрантов нужно лишать гражданства за нападение на бойцов СВО

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мигранты должны нести неминуемую ответственность за проявление агрессии в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов изданию Ura.ru.

Парламентарий сообщил о недопустимости нападения на участников боевых действий. Особенно это касается иностранцев, подчеркнул он. «Любая их агрессия по отношению к гражданам нашей страны должна приводить к моментальной депортации», — сказал Наумов.

Тех же мигрантов, которые уже получили российский паспорт, нужно лишать гражданства, добавил депутат.

Ранее было опубликовано видео из Петербурга, на котором мужчина — предположительно, мигрант — избивает человека в военной форме, оказавшегося бойцом СВО. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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      Алан Босиков
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