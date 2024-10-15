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00:30, 15 октября 2024Из жизни

Невиновного мужчину приговорили к казни за невозможное преступление

В США мужчину казнят за преступление, которое эксперты сочли невозможным

Фото: Tian Dan / XinHua / Globallookpress.com

Жителя американского штата Техас Роберта Робертсона ждет казнь за преступление, которое, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным. Как сообщает ABC News, они полагают, что он невиновен.

Приговор связан со смертью двухлетней дочери Робертсона. Однажды ночью в 2002 году он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил ее, уложил обратно в кровать и снова пошел спать. Утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ребенка не удалось.

Врач, проводивший вскрытие девочки, обратил внимание на следы травм головы и пришел к выводу, что они имеют насильственное происхождение. Кроме того, суд принял во внимание заключение еще одного медицинского эксперта, который счел, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения. Виновником его появления, по мнению обвинителей, был Робертсон.

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Защитники Робертсона пытаются добиться отмены казни, назначенной на 17 октября. Они указывают, что в последнее время научное сообщество все чаще ставит под сомнение существование синдрома детского сотрясения и точность диагнозов, в которых он фигурирует. По их инциативе более 30 медицинских и научных экспертов написали в Комиссию по помилованиям штата Техас и призвали ее пересмотреть приговор. По их мнению, преступление, в котором обвинили Робертсона, просто невозможно.

Более правдоподобное объяснение, по мнению юристов, связано с воспалением легких, которым болела девочка в последние дни жизни. Ей прописали медикаменты с содержанием кодеина и прометазина, которые, как теперь известно, опасны для маленьких детей. Они могут затруднять дыхание, что иногда приводит к летальному исходу. Именно это и произошло в ее случае.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к высшей мере наказания 56 лет назад. Выяснилось, что улики, якобы доказывающие вину пострадавшего, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.

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      Олег Парамонов
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