Опубликованы новые кадры выжившего после 67 дней дрейфа в открытом море россиянина

В сети появились кадры выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море мужчины

В сети появились новые кадры 46-летнего Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал на лодке в Охотском море вместе с телами родственников. Сделанные до трагедии снимки публикует Daily Mail.

Первый снимок, судя по всему, сделан на рыбалке — на нем Михаил держит в руках леску с пойманной рыбой. На втором кадре мужчина позирует рядом фигурой некоего монстра. На фото также указана дата снимка — 4 августа 2010 года.

Пичугин отправился из огорода Оха на Сахалине в Охотское море в начале августа. С собой он взял брата и его 15-летнего сына, которым мужчина хотел показать Шантарские острова и горбатых китов. Для этого россияне купили лодку, а также снабдили ее запасами еды и воды и спальными мешками.

Сообщения о пропаже трех россиян стали появляться через несколько дней после того, как они перестали выходить на связь. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут.

Первыми словами, которые Пичугин произнес, когда его нашли, стала фраза «сил мало». Пичугин, предварительно, смог прожить два месяца в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, он находится в палате интенсивной терапии.