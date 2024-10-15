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13:01, 15 октября 2024Россия

Российский генерал раскрыл план освобождения Суджи

Алаудинов обозначил задачу российских военных в Судже

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обозначил задачу российских военных в Судже Курской области и раскрыл план освобождения города. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации», — заключил Алаудинов.

По мнению генерала, в такой ситуации украинские войска «вряд ли будут пытаться противостоять Российской армии до конца».

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области ведутся с 6 августа. С 10 сентября Российская армия ведет масштабное контрнаступление в приграничном регионе. Ранее командир «Ахмата» назвал основную задачу на курском направлении — «сделать все для того, чтобы ВСУ оказались в котле и были уничтожены».

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      Елена Торубарова
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