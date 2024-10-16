Тренер сборной Италии по футболу заявил о несправедливости в условиях для России и Израиля

Тренер Италии Спаллетти: несправедливо, что Россию отстранили, а Израиль — нет

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил о несправедливости в условиях для участия в международных турнирах для национальных команд России и Израиля. Его слова приводит EsteNews.

Специалист обратил внимание на то, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили Россию от международных соревнований, однако Израиль продолжает выступать.

«Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.

Ранее стало известно, что ФИФА решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Федерация ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.