Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 16 октября 2024Бывший СССР

В части занятых ВС России населенных пунктов Харьковской области не нашли жителей

Ганчев: в части взятых ВС РФ под контроль населенных пунктов жителей не нашли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В части населенных пунктов Харьковской области, взятых под контроль российскими войсками, не нашли мирных жителей. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Под нашим административным управлением остаются 34 населенных пункта. Были у нас попытки попасть в некоторые из вновь освобожденных сел, куда более-менее доступ был. Кого-то из мирного населения мы там не обнаружили», — сообщил чиновник.

Он добавил, что выезд в некоторые занятые российскими войсками населенные пункты Харьковской области сопряжен с высоким риском из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее Ганчев рассказал об эвакуации Купянска властями Украины. По его словам, в Киеве осознают, что город рано или поздно перейдет под контроль России.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Женщина стала бабушкой в 34 года и нашла бойфренда младше себя на 16 лет

      Стало известно о помогавшем россиянам выживать на катамаране в Охотском море факторе

      Раскрыт мотив бросившей ребенка в туалете аэропорта Турции россиянки

      Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

      Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

      В России третьеклассник поджег школу после вызова «на ковер» родителей

      Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

      В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

      Тайваню пригрозили полным уничтожением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше