В части занятых ВС России населенных пунктов Харьковской области не нашли жителей

Ганчев: в части взятых ВС РФ под контроль населенных пунктов жителей не нашли

В части населенных пунктов Харьковской области, взятых под контроль российскими войсками, не нашли мирных жителей. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Под нашим административным управлением остаются 34 населенных пункта. Были у нас попытки попасть в некоторые из вновь освобожденных сел, куда более-менее доступ был. Кого-то из мирного населения мы там не обнаружили», — сообщил чиновник.

Он добавил, что выезд в некоторые занятые российскими войсками населенные пункты Харьковской области сопряжен с высоким риском из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее Ганчев рассказал об эвакуации Купянска властями Украины. По его словам, в Киеве осознают, что город рано или поздно перейдет под контроль России.