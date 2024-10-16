В Харьковской области рассказали об эвакуации Купянска властями Украины

Ганчев: власти Украины начали эвакуацию из Купянска

Власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Они предпринимают все усилия для того, чтобы прежде всего эвакуировать, конечно же, это администрация, все органы власти, это силовые структуры. Ну и в том числе, как я сказал, население», — рассказал чиновник.

По его словам. Украина осознает, что город рано или поздно перейдет под контроль России.

Ранее Ганчев рассказал, что ВС России давят украинских военных на сватовско-купянском направлении. Он добавил, что дорога в районе Кругляковки простреливается, но севернее реки Оскол российские войска контролируют перемещение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).