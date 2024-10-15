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15:17, 15 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о ситуации на сватовско-купянском направлении

Ганчев: ВС России давят украинских военных на сватовско-купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России давят украинских военных на сватовско-купянском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Наши бойцы продолжают давить противника на сватовско-купянском направлении. Благодаря прорыву линии обороны противника, нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — сказал он.

Глава ВГА добавил, что дорога в районе Кругляковки простреливается, но севернее реки Оскол российские войска контролируют перемещение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он сообщил, что в районе Петропавловки ведутся активные бои.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с украинской армией начала принудительно вывозить людей из Харьковской области. При этом военные проверяют телефоны местных жителей.

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      Александр Курбатов
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