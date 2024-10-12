РИА Новости: СБУ начала принудительно вывозить людей из Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) с украинскими военными начали принудительно вывозить людей из Харьковской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал житель подконтрольной ВСУ территории региона.

Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным в целях безопасности, сообщил, что жителей Харьковской области переселяют против их воли. При этом военные проверяют телефоны местных жителей. По мнению жителя региона, украинские власти пошли на такой шаг из-за приближения линии фронта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки в плен сдались семь военных ВСУ. Суммарные потери противника за этот же период составили более чем 400 человек. Кроме того, солдаты РФ уничтожили 18 единиц бронетехники.