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18:28, 12 октября 2024Бывший СССР

СБУ начала принудительно вывозить людей из Харьковской области

РИА Новости: СБУ начала принудительно вывозить людей из Харьковской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) с украинскими военными начали принудительно вывозить людей из Харьковской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал житель подконтрольной ВСУ территории региона.

Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным в целях безопасности, сообщил, что жителей Харьковской области переселяют против их воли. При этом военные проверяют телефоны местных жителей. По мнению жителя региона, украинские власти пошли на такой шаг из-за приближения линии фронта.

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      Вера Владзиевская
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