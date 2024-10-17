Певица Полина Гагарина оспорила санкции против себя в суде ЕС

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Она пытается оспорить решение Евросоюза (ЕС), который внес ее в 14-й пакет санкций.

В свою защита артистки привела несколько правовых доводов. Отмечалось, что отсутствуют обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список и доказательства ее связи «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них». Кроме того, в последних пунктах указывалось на нарушение основополагающих прав артистки и ущемление ее прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

Гагарина попала под санкции из-за участия в мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России

В июне СМИ сообщали, что в Брюсселе обратили внимание, что Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

Некоторое время спустя 14-й пакет санкций против России был официально утвержден советом ЕС и вступил в силу. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной, из деятелей культуры в санкционном списке также оказались SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ранее Гагарина отреагировала на введенные против нее санкции

Артистка заявила, что ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку. По ее словам, ее возмутила пропажа песен из сервисов Apple Music и Spotify.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет права запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — сказала она.