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12:33, 17 октября 2024Из жизни

Растерзанная львами управляющая сафари-парка вырастила сотню хищников

Убитая львами управляющая парка «Тайган» в Крыму была самым опытным сотрудником

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Коллега убитой львами управляющей сафари-парка в Крыму назвала ее самой опытной из всех сотрудников «Тайгана». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

16 октября Леокадию Перевалову нашли в вольере у львов, где она проводила уборку. Перевалова забыла заблокировать дверь между двумя помещениями вольера, по всей видимости, львы обнаружили проход и напали на нее. Растерзанную львами женщину нашли коллеги.

Руководитель пресс-службы «Тайгана» Татьяна Алексагина до сих пор не может поверить в произошедшее. По ее словам, Перевалова проработала в парке 18 лет — дольше всех остальных. Более того, именно Перевалова обучала технике безопасности всех новых сотрудников, а ее опыт работы с хищниками был огромным. «Она всех учила технике безопасности. Опытнее ее в парке не было. Тем более она все время работала с высшими хищниками — она их кормила и знала их повадки. Она вырастила под сотню малышей тигров и львов», — отметила женщина.

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Хищников усыплять не планируют, поскольку погибшая сотрудница сама нарушила технику безопасности.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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      Антонина Черташ
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