США нанесли удары по хуситам в Йемене

Вооруженные силы (ВС) США нанесла удары по пяти складам оружия хуситов на подконтрольной им территории Йемена. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ABC News.
«Силы Центрального командования США, в том числе бомбардировщики B-2 ВВС США, нанесли многочисленные авиаудары по поддерживаемым Ираном складам оружия хуситов в контролируемых районах Йемена», — сообщил министр обороны США.
По его мнению, данные удары позволят снизить потенциал хуситов в совершении дальнейших «дестабилизирующих действий» и обеспечат безопасность американской армии. Остин подчеркнул, что Вашингтон «без колебаний примет меры» для пресечения атак на суда в Красном море.
Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что при атаках использовались ракеты и беспилотники «Яффо» и «Самад-4».