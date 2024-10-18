Белгородский губернатор высказался о попытке прорыва ВСУ на территорию региона

Белгородский глава Гладков: село Журавлевка находится под полным контролем ВС РФ

Село Журавлевка Белгородского района находится под полным контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Так на сообщения о попытке украинских войск прорваться на территорию Белгородской области отреагировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Днем ранее, 17 октября, сообщалось, что из Харьковской области близ Журавлевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали небольшие отряды, чтобы прощупать оборону российских войск и совершить попытку прорыва через границу. При заходе в лесной массив у Журавлевки украинские силы были обстреляны из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Глава региона отметил, что ситуация в населенном пункте является сложной еще с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, однако, как высказался чиновник, село «находится под абсолютным контролем» российских военных.

Одновременно с этим с 6 августа продолжаются бои с украинскими войсками, вторгнувшимися на территорию Курской области. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, Армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.