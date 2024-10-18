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10:37, 18 октября 2024Россия

Медведев похвалил Трампа за одно признание

Зампред СБ Медведев похвалил Трампа за признание о конфликте между РФ и Украиной
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев похвалил экс-президента США Дональда Трампа за одно признание, которое тот сделал, рассуждая о конфликте между Российской Федерацией (РФ) и Украиной. Свой комментарий российский политик опубликовал в Telegram-канале.

Медведев отметил, что бывший американский лидер согласился с тем, что ответственность за конфликт на Украине несет президент страны Владимир Зеленский.

«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря — за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал экс-президент России.

По мнению Медведева, это утверждение Трампа ни на что не повлияет в позиции США. Тем не менее такого рода важна в будущем, подчеркнул зампред Совбеза.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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