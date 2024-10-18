Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет тепло и без осадков

В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, в столице ожидается теплая погода без осадков. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

В ночь на субботу, 19 октября, ожидаются небольшие заморозки до минус 1–2 градусов. В воскресенье, 20 октября, столбики термометров уже поднимутся до плюсовых значений. Днем в субботу температура составит плюс 8–9 градусов. В воскресенье станет еще теплее — ожидается плюс 10-12 градусов. Такая же температура будет держаться в столице днем на протяжении всей первой половины следующей недели. Шувалов уточнил, что в ближайшие пять-шесть дней в Москве не будет осадков из-за антициклона.

В ночь на пятницу, 18 октября, в столице прошли заморозки. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометра опускались до минус двух градусов. Ночь стала самой холодной с начала осени.