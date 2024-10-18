Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве

Собянин: производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве

Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он сравнил производительность труда в Москве и городах Европы. Он отметил, что в Италии и других южноевропейских странах есть практика сиесты (дневного отдыха). Это не мешает им показывать высокий уровень производительности труда. Российские «трудяги» должны брать пример с подобных рабочих. Это поможет значительно увеличить темпы роста ВВП РФ, пояснил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что главной причиной низкой производительности труда в России является малая концентрация населения в стране. Это обстоятельство в итоге приводит к неэффективности частных инвестиций в национальную экономику. В Италии же наблюдается совсем другая ситуация. «Итальянцы — обед, сиеста... В пятницу короткий рабочий день, в субботу- воскресенье никто не работает. А производительность выше», — резюмировал Собянин.

В Италии, как и в Германии, считающейся крупнейшей экономикой еврозоны, не принято перерабатывать, в отличие от России. В противном случае, добавил мэр Москвы, «сразу профсоюзы выйдут на улицы», а подобные предприятия закроют. Выходом из ситуации, по мнению Собянина, могло бы стать увеличение концентрации населения в крупных населенных пунктах. «У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них (в Европе — прим. «Ленты.ру») — 30», — посетовал мэр.