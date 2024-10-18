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22:39, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о реакции США на его «план победы»

Зеленский заявил о наличии первой обратной реакции США на его «план победы»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию на него. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский заявил о наличии первой реакции США на его «план победы» и уточнил, что представители Киева обсудили два пункта из документа. Это приглашение Украины в НАТО и усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», — сообщил он.

До этого Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

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      Марина Совина
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