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18:36, 19 октября 2024Мир

Немцев назвали нацией с самыми промытыми мозгами в Европе

Сенатор Пушков: немцы выглядят как нация с самыми промытыми мозгами в Европе

Фото: Perati Komson / Shutterstock / Fotodom

Убежденность граждан Германии в победе Камалы Харрис в выборах президента США говорит об их податливости к манипуляциям СМИ как нации. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Немцы намного выше оценивают шансы демократов на победу в отличие от самих американцев. По его сведениям, в Германии в лидерстве Харрис уверены 72 процента населения, в то время как в самих Штатах ее позиции находятся в «критической точке». Такую слепую уверенность сенатор объясняет излишним доверием медиа. «В наши дни немцы выглядят как нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть», — отметил Пушков.

Ранее Алексей Пушков предсказал уничтожение титульной нации в Соединенных Штатах силами демократической партии. Политик предрекает государству распад по примеру Римской империи из-за избытка мигрантов.

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      Виктория Клабукова
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