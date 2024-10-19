Сенатор Пушков: немцы выглядят как нация с самыми промытыми мозгами в Европе

Убежденность граждан Германии в победе Камалы Харрис в выборах президента США говорит об их податливости к манипуляциям СМИ как нации. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Немцы намного выше оценивают шансы демократов на победу в отличие от самих американцев. По его сведениям, в Германии в лидерстве Харрис уверены 72 процента населения, в то время как в самих Штатах ее позиции находятся в «критической точке». Такую слепую уверенность сенатор объясняет излишним доверием медиа. «В наши дни немцы выглядят как нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть», — отметил Пушков.

Ранее Алексей Пушков предсказал уничтожение титульной нации в Соединенных Штатах силами демократической партии. Политик предрекает государству распад по примеру Римской империи из-за избытка мигрантов.