Российский сенатор Пушков предрек США распад по примеру Римской империи

Демократическая партия ликвидирует титульную нацию, завозя мигрантов в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram.

Российский сенатор прокомментировал призыв бизнесмена Илона Маска к американцам голосовать за кандидата в президенты Дональда Трампа, поскольку впереди «самые важные выборы в их жизни».

Пушков считает, что Соединенные Штаты становятся все менее американскими, ликвидируя титульную нацию, отрываясь от своих корней. Он предрек США распад по примеру Римской империи. «Хоронят свою титульную нацию и отрываются от своих корней, тем самым повторяя судьбу Римской империи, что в итоге приведет их к распаду и гибели», — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков рассказал, что в США целые стадионы собираются в поддержку Трампа.