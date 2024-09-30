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01:08, 30 сентября 2024Мир

Пушков рассказал об огромной поддержке Трампа в США

Пушков: в США собираются целые стадионы в поддержку Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

В США целые стадионы собираются в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента страны Дональда Трампа. При этом американские СМИ фальсифицируют новости, не рассказывая об этом, рассказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«В США целые стадионы — за Трампа. Но этого не покажут американские телеканалы и об этом не напишут американские газеты», — подчеркнул он.

Как считает Пушков, Штаты «переживают в эти месяцы крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить Камалу Харрис в Белый дом».

Ранее миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию. По мнению бизнесмена, грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа.

Сам же экс-глава США ранее заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с Владимиром Зеленским Трамп написал в соцсетях, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

При этом дипломат Чез Фриман рассказал, что план бывшего президента Штатов Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине за одни сутки является фантазией.

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      Марина Совина
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