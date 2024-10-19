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12:46, 19 октября 2024Россия

В Госдуме предложили видоизменить Хеллоуин

Депутат Удальцова: Хеллоуин в России необходимо заменить на День русской сказки

Фото: Hollie Adams / Reuters

Вместо зарубежных праздников в России необходимо популяризовать и отмечать свои. Видоизменить Хеллоуин предложила депутат Госдумы Анастасия Удальцова, ее слова приводит Shot.

Вместо внедрения зарубежных можно отмечать те праздники, которые уже есть в России, и стараться их внедрить в сознание общества. В качестве альтернативы Удальцова предложила День русской сказки, который празднуется 6 апреля.

«Лично я негативно отношусь к внедрению праздников из запада. Я никогда в жизни не отмечала Хеллоуин и не планирую отмечать. Я его скорее не одобряю подобные праздники, как использование английских слов в русском языке. Но я не сторонница запрещать такие мероприятия на официальном уровне. Я могу привести пример — день русской сказки, мало кто об этом знает. Я бы с удовольствием надела бы какой-нибудь костюм из страшной русской сказки», — пояснила депутат.

Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил «импортозаместить» Хэллоуин, как это было сделано с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка». Празднику необходим «ребрендинг с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа». Для этого депутат предложил переименовать его в «Ночь таинственных историй» и популяризировать российские, например «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаилом Булгакова.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что для постройки общества на основе ценностей жизни, уважения и любви, Хеллоуин не должен быть в публичном пространстве. Этот праздник — пропаганда культа смерти, добавил он.

В 2023 году власти Якутии официально запретили школьникам праздновать Хеллоуин. В Краснодарском крае российским школьникам через электронные дневники разослали видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает детей не праздновать Хеллоуин.

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      Вячеслав Агапов
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