«Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу?» Путин объяснил отказ лететь в Бразилию на саммит G20

Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, чтобы не нарушить его работу

Президент России Владимир Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году.

Российский лидер объяснил свое решение нежеланием срывать проведение саммита в связи с выданным Международным уголовным судом (МУС) на его «арест».

Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если произойдет этот МУС, разговор будет только об этом Владимир Путин президент России

14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки».

В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

Украина призвала Бразилию арестовать Путина в случае его визита

Украина призвала Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20), об этом 15 октября сообщило агентство Reuters.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что «получил разведданные», которые указывают на то, что Путин может посетить саммит в следующем месяце. Костин призвал власти Бразилии выполнить ордер на арест президента России, если он там появится.

«В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — выразил мнение Костин.

10 октября МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Владимира Путина во время визита в Туркменистан.

Путин назвал способ обойти предписания МУС

Страны могут подписать соглашения, позволяющие снять обязательства перед предписаниями ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест», заявил президент России.

Это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция МУС будет ограничена Владимир Путин президент России

МУС, также отметил глава государства, способен прекратить заниматься своей деятельностью, если «Штаты цыкнут».