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17:52, 20 октября 2024Культура

Роулинг рассказала о двух отказах от пэрского титула

Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от титула пэра

Фото: Neil Hall / Reuters

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что уже два раза отказывалась от титула пэра. Об этом она написала на своей странице в X.

«Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори», — сообщила Роулинг.

По ее словам, если бы ей предложили титул в третий раз, она отказалась бы снова.

Ранее Роулинг анонсировала свою новую книгу. По словам создательницы поттерианы, она работает над произведением в жанре футуристического романа.

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      Валентин Карант
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