Роулинг рассказала о двух отказах от пэрского титула

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что уже два раза отказывалась от титула пэра. Об этом она написала на своей странице в X.
«Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и один раз при тори», — сообщила Роулинг.
По ее словам, если бы ей предложили титул в третий раз, она отказалась бы снова.
Ранее Роулинг анонсировала свою новую книгу. По словам создательницы поттерианы, она работает над произведением в жанре футуристического романа.