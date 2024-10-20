Роулинг рассказала о двух отказах от пэрского титула

Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от титула пэра

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что уже два раза отказывалась от титула пэра. Об этом она написала на своей странице в X.

«Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори», — сообщила Роулинг.

По ее словам, если бы ей предложили титул в третий раз, она отказалась бы снова.

Ранее Роулинг анонсировала свою новую книгу. По словам создательницы поттерианы, она работает над произведением в жанре футуристического романа.