ВС РФ перехватили переговоры наемников из Латинской Америки у Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перекинули в Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который идут бои. Переговоры наемников перехватили бойцы Южной группировки ВС России.

Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV. Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV наемник ВСУ из Латинской Америки

По словам российских бойцов, переговоры из радиоперехватов принадлежат наемникам из Колумбии. Однако ряд факторов свидетельствуют, что на этом участке фронта за украинские войска также воюют граждане других стран Латинской Америки.

Россия ударила по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине

Вооруженные силы России 20 октября нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ сообщили, что Российская армия при помощи оперативно-тактической авиации и беспилотников атаковала цеха по производству дронов и места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

Всего скоплениям живой силы и военной техники противника был нанесен удар в 131 районе.

19 октября координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении места дислокации иностранных наемников ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье.

На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией Сергей Лебедев координатор пророссийского подполья

По словам координатора пророссийского подполья, около 20 человек были ликвидированы и свыше 60 получили ранения.

В сети появилось посмертное видео с камеры латиноамериканского наемника

Военкор Александр Симонов опубликовал посмертное видео, найденное на камере латиноамериканского наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины под Часовым Яром.

На кадрах запечатлена попытка испаноговорящих наемников, получивших ранения, эвакуироваться в тыловые районы. Кроме того, запись свидетельствует, что иностранцы начали было штурм, но быстро спрятались от ответного огня подразделений российских войск.

Автора видео, снятого на камеру GoPro, уже нет в живых. Его, как и других наемников, ликвидировали военнослужащие 200-й бригады Южной группировки ВС России.