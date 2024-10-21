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22:51, 21 октября 2024Спорт

Бетербиев высказался о реванше с Биволом

Боксер Артур Бетербиев заявил, что не видит смысла в реванше с Дмитрием Биволом

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит RT.

Спортсмен заявил, что не видит смысла в реванше с Биволом. «Разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», — посчитал он.

12 октября Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

После этого глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поединок лучшим боем года. Он заявил, что бокс «флагман спорта».

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      Анастасия Борисова
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