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15:55, 21 октября 2024Ценности

Духи люксового бренда за 25 тысяч рублей сравнили с запахом формалина

Фото: tomfordbeauty.com

Аромат духов люксового бренда Tom Ford сравнили с запахом формалина, который используют во время бальзамирования. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о популярном аромате Lost Cherry, стоимость которого составляет 255 долларов (25 тысяч рублей). Американская блогерша Анна Риб опубликовала видео, в котором рассказала, что запах парфюма напомнил ей запах формалина. В итоге ролик девушки стал вирусным и набрал более миллиона просмотров. «Я опустошена», — подписала она пост.

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Некоторые зрители не согласились с мнением Риб, а другие, напротив, подтвердили ее слова. «Это правда. Когда я работал с трупами, чувствовал такой же запах», «В этом что-то есть», «Я думала, что мне кажется. Хорошо, что ты подтвердила мои мысли», — высказывались комментаторы.

В апреле известный бренд Jordan Luca представил джинсы с мокрым пятном за 55 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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