Кадыров показал кадры работы «Ахмата» на харьковском направлении

Кадыров: «Ахмат» уничтожил пункты дислокации ВСУ на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры работы спецназа «Ахмат» на харьковском направлении.

Он сообщил, что группа «Корнет» спецназа «Ахмат» Министерства обороны России уничтожила на харьковском направлении пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад и место размещения расчета БПЛА.

По его словам, цели были отработаны с характерной точностью. «Склад и место размещения расчета также перестали существовать», — сообщил он.

Ранее Кадыров сообщил, что из Чечни на специальную военную операцию отправились более пяти сотен заключенных. По его словам, эти данные ему привел глава регионального управления ФСИН Ахмед Адаев.