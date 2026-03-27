11:35, 27 марта 2026Россия

Стало известно об отправке сотен заключенных из Чечни на СВО

Глава ЧР Кадыров заявил, что на СВО отправились более 500 заключенных из региона
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из Чечни на специальную военную операцию отправились более пяти сотен заключенных. Об этом стало известно из публикации главы региона Рамзана Кадырова.

По словам Кадырова, такие цифры ему привел глава регионального управления ФСИН Ахмед Адаев. Всего, как рассказал глава Чечни, на СВО из колоний были отправлены 571 человек.

«Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в МО РФ исключительно на добровольной основе. В этом году эта возможность им также предоставляется (...) Наша республика в этом направлении на первом месте», — заявил в блоге Кадыров.

Ранее сообщалось, что всего с начала СВО в зону боевых действий из Чечни отправили 70 520 бойцов.

