20:11, 25 марта 2026Россия

Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

Даудов: С начала СВО в зону боевых действий из Чечни отправили 70 520 бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) в зону боевых действий из Чечни отправили 70 520 бойцов. Об этом заявил руководитель Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов, чьи слова приводит глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Из них, отметил Даудов, 24 500 отправились добровольно.

По его словам, на данный момент в зоне СВО на наиболее ответственных направлениях боевые задачи выполняют более 14 тысяч военнослужащих из Чечни.

В начале февраля Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону спецоперации самолета с добровольцами. По его словам, группа собрана из жителей разных регионов России. Все они прошли курс боевой и тактической подготовки под руководством опытных инструкторов в Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина.

