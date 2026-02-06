Из Грозного вылетел борт с группой подготовленных в университете Путина бойцов

Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону СВО самолета с добровольцами

Из аэропорта Грозный в зону специальной военной операции (СВО) вылетел очередной самолет с добровольцами. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, группа собрана из жителей разных регионов России. Все они прошли курс боевой и тактической подготовки под руководством опытных инструкторов в Российском университете спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина. «Для некоторых из них это уже вторая, третья, а то и четвертая командировка в зону проведения СВО. Мы уважаем и приветствуем выбор каждого из них встать на защиту Родины», — написал Кадыров.

Он добавил, что из аэропорта борт провожал председатель правительства Чечни, начальник Регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов. Соратник Кадырова пожелал добровольцам успешной реализации поставленных задач и подчеркнул важность их миссии.

Ранее Даудов заявил, что с начала СВО из Чечни в зону боевых действий в рамках ротации отправили 67 873 бойца. Сейчас на фронте находятся около 14 тысяч из них.