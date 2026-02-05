Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 5 февраля 2026Россия

В Чечне заявили о десятках тысяч отправленных в зону СВО бойцов

Даудов заявил, что из Чечни в зону СВО отправили 67 873 бойца
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) из Чечни в зону боевых действий отправили десятки тысяч бойцов. Об этом заявил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

    «С начала спецоперации из республики в зону проведения СВО в рамках ротации направлено 67 873 бойца», — написал он.

    По словам политика, на данный момент боевые задачи выполняют около 14 тысяч человек из Минобороны, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда МВД по Чечне.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о своей позиции по переговорам России и Украины. Он заявил, что против переговоров, а специальную военную операцию (СВО) нужно довести до конца.

    Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

      Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

      Курс рубля оказался «ненастоящим»

      Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

      Полежайкина вырезали из новых «Папиных дочек» на фоне скандала

      Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

      Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

      Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

      Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

      Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
      © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
      Ok