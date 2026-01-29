Кадыров высказался против переговоров России и Украины

Кадыров заявил, что он против переговоров России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о своей позиции по переговорам России и Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Политик приехал 29 января в Кремль на переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Кадыров заявил, что специальную военную операцию (СВО) нужно довести до конца. «Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров», — заключил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров привел статистические данные о воюющих на СВО бойцах из Чечни. По его словам, 14 тысяч из них проходят службу на самых важных участках фронта. Общую численность направленных из республики в зону СВО бойцов он оценил в 76 тысяч.