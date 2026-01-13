Кадыров назвал число воюющих на СВО бойцов из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о воюющих в зоне проведения спецоперации (СВО) бойцах их Чечни. Цифры доклада республиканского кабмина он привел в Telegram.

Согласно данным республиканского правительства, из Чечни в зону проведения спецоперации направлено свыше 76 тысяч солдат, среди которых — почти 24 тысячи добровольцев. «На самых важных участках задействовано около 14 тысяч наших воинов», — написал Кадыров.

Глава российского региона отметил, что помощь фронту является одной из приоритетных задач руководства республики.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов поддержал просьбу Владимира Зеленского к США отправить бойцов элитного американского подразделения Delta Force за Рамзаном Кадыровым. Такую операцию ждет неминуемый провал, подчеркнул он.