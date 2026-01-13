Реклама

Россия
08:00, 13 января 2026Россия

В России поддержали просьбу Зеленского к США отправить спецназ «Дельта» за Кадыровым

Глава «Ахмата» Алаудинов поддержал призыв отправить спецназ США за Кадыровым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

США действительно стоит отправить отряд спецназа «Дельта» в Чечню, чтобы попытаться выкрасть главу региона Рамзана Кадырова. Эту просьбу Владимира Зеленского к Вашингтону поддержал глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заявление опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Алаудинова, он согласен с призывом к «Дельте» «попробовать взять Кадырова» — при этом он уверен, что операцию ждал бы провал. «Вряд ли кто-то оттудова улетел бы, это раз. Второе — Кадыров (...), который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки», — заявил он.

Попробуйте, пожалуйста. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится.

Апти Алаудинов

В конце видео Алаудинов заявил, что в конце концов каждый получит по заслугам, и каждому «воздастся по его деяниям».

Американский спецназ «Дельта» участвовал в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Комбинированная операция США на страну длилась менее 30 минут.

7 января Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики. Позднее Кадыров назвал украинского лидера чертом. Он заявил, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».

