Кадыров ответил на призыв Зеленского захватить его как Мадуро

Кадыров назвал Зеленского чертом в ответ на призыв захватить его как Мадуро

Рамзан Кадыров назвал украинского лидера Владимира Зеленского чертом в ответ на призыв захватить его как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы Чечни.

«Что только это черт не предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной», — заявил он.

По его словам, Зеленский даже не пригрозил «сделать это сам, как сделал бы мужчина», а «трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке», как его обидчика накажет кто-то другой.

Кадыров обратился к лидеру Украины, напомнив, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».

Ранее Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики, как Вашингтон сделал с Мадуро. Он отметил, что такой шаг со стороны США якобы заставил бы президента России Владимира Путина задуматься.