Зеленский призвал США захватить Кадырова как Мадуро

Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова, как Вашингтон сделал с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом пишет «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны давить на Россию. В качестве примера он привел операцию США в Венесуэле, в рамках которой Мадуро был захвачен и вывезен из страны. По словам украинского главы, результат этой операции видел весь мир.

«Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым», — добавил Зеленский и отметил, что такой шаг со стороны США якобы заставил бы президента России Владимира Путина задуматься.

Ранее президент Украины прокомментировал события в Венесуэле. «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил Зеленский.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Им предъявили обвинения, а Белый дом объявил, что берет управление республикой на себя. Глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты берут контроль над нефтью Венесуэлы.

