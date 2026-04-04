22:28, 4 апреля 2026

Две россиянки пострадали из-за атак ВСУ

Гладков: В Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ пострадали 2 женщины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Белгородской области из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в Шебекино в результате детонации дрона 16-летняя девушка получила баротравму. Ее госпитализировали.

«В городе Грайворон при сбитии FPV-дрона пострадала женщина. С ранением колена бригада скорой доставила ее в Грайворонскую ЦРБ», — написал губернатор Белгородской области.

2 апреля Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе один ребенок.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Все новости
