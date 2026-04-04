Две россиянки пострадали из-за атак ВСУ

Гладков: В Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ пострадали 2 женщины

В Белгородской области из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в Шебекино в результате детонации дрона 16-летняя девушка получила баротравму. Ее госпитализировали.

«В городе Грайворон при сбитии FPV-дрона пострадала женщина. С ранением колена бригада скорой доставила ее в Грайворонскую ЦРБ», — написал губернатор Белгородской области.

2 апреля Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе один ребенок.