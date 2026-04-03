Из-за ударов ВСУ в российском регионе пострадали более десяти человек

Гладков: В Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате различные травмы получили 12 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как стало известно, противник дважды атаковал город Шебекино. В первый раз было зафиксировано четыре пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями рук и ног, трое из них — бойцы подразделения «Орлан». Им оказали всю необходимую помощь и перенаправили в белгородскую больницу.

«Чуть позднее в Шебекино еще один беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены семеро», — рассказал Гладков. У трех из них также диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще у четырех пострадавших, включая 11-летнюю девочку, — баротравмы. Также ВСУ нанесли удар по селу Головчино, пострадал мужчина.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 98 украинских беспилотников над российскими регионами за шесть часов.