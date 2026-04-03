Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:31, 2 апреля 2026Россия

Из-за ударов ВСУ в российском регионе пострадали более десяти человек

Гладков: В Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате различные травмы получили 12 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как стало известно, противник дважды атаковал город Шебекино. В первый раз было зафиксировано четыре пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями рук и ног, трое из них — бойцы подразделения «Орлан». Им оказали всю необходимую помощь и перенаправили в белгородскую больницу.

«Чуть позднее в Шебекино еще один беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены семеро», — рассказал Гладков. У трех из них также диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще у четырех пострадавших, включая 11-летнюю девочку, — баротравмы. Также ВСУ нанесли удар по селу Головчино, пострадал мужчина.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 98 украинских беспилотников над российскими регионами за шесть часов.

Комментарии отключены
Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Мужчин призвали бежать из Европы

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok