Минобороны отчиталось об уничтожении почти сотни украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО уничтожили над регионами РФ и Азовским морем 98 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России и Азовским морем почти сотню украинских беспилотников, об этом отчитались в Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 98 аппаратов.

Дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, над Крымом, акваторией Азовского моря и над Московским регионом.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 апреля российские системы ПВО сбили 147 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что атаке подверглись 11 российских регионов, среди которых — Крым, Башкирия, Адыгея, а также Калужская и Тульская области.