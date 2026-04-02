21:32, 2 апреля 2026Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении почти сотни украинских беспилотников

Марина Совина (ночной редактор)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России и Азовским морем почти сотню украинских беспилотников, об этом отчитались в Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 98 аппаратов.

Дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, над Крымом, акваторией Азовского моря и над Московским регионом.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 апреля российские системы ПВО сбили 147 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что атаке подверглись 11 российских регионов, среди которых — Крым, Башкирия, Адыгея, а также Калужская и Тульская области.

Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Мужчин призвали бежать из Европы

Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

Все новости
