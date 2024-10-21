Легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду в Москве

Легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду недалеко от «Москва-сити»

Автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и улетел в воду в районе «Москва-Сити». Об этом сообщат Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент на набережной Тараса Шевченко случился около трех часов ночи. По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением. Очевидцы вызвали на место спасателей — пострадавших вытащили из воды, двух девушек госпитализировали.

Движение по полосе в районе аварии перекрыто. Экстренные службы ожидают пожарный кран, чтобы достать из воды упавшее авто.

Ранее в Санкт-Петербурге легковушка рухнула в Неву. В салоне никого не было, машину достали с четырехметровой глубины с помощью автокрана.