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15:23, 21 октября 2024Россия

«Ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару». Медведев ответил на угрозы Трампа атаковать Москву из-за Украины

Медведев заявил об атаке Вашингтона в ответ на угрозы Трампа ударить по Москве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на угрозы кандидата в президенты США Дональда Трампа атаковать Москву из-за Украины. Он сообщил, что за этим последует ответная атака на Вашингтон.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении "удара по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ранее Трамп заявил, что обещал Путину нанести удар по Москве

Американский политик заявил, что якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, если РФ «будет преследовать Украину». «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — заявил он.

По словам Трампа, Путин ответил на это фразой no way («ни за что»). Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, не уточнялось. При этом экс-глава Белого дома отметил, что заявил российскому лидеру о нежелании этого делать, поскольку у них хорошие отношения. «[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший», — сказал Трамп, добавив, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.

В России отреагировали на угрозы Трампа

«Конечно, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в преддверии приближающихся президентских выборов (...). Россия по-прежнему предпочитает занимать ответственную позицию касательно непридания публичности тех разговоров, которые проходят на высшем уровне», — высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Кроме того, представитель Кремля заявил о сожалении, что ряд мировых лидеров «не придерживаются такого подхода и, как следствие, не соблюдают информационную гигиену». Он уточнил, что подобные действия «остаются на их совести».

Ситуацию также прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Это предвыборные слова. Причем они кем-то будут вообще как шутка восприняты. При этом он сам говорит, что никогда бы этого не сделал», — сказала она.

Журова отметила, что в речи Трампа также есть посыл и президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Всем поднадоело. Может, Запад сейчас призадумается, стоит ли дальше финансировать все, что происходит на Украине», — добавила она.

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