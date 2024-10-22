Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 22 октября 2024Россия

Глава Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки украинского дрона

Воронежский глава Гусев: при атаке БПЛА повреждены стены цеха предприятия

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Воронежскую область на одном из предприятий были зафиксированы повреждения. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

По словам чиновника, были повреждены стены цеха, однако разрушения оказались незначительными, а пожар, вспыхнувший после атаки дрона, уже потушили.

«Пострадавших в результате происшествия нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 октября беспилотник попал в спиртзавод в Тамбовской области — там произошли взрыв и пожар.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Скоро не будет людей». Солдаты ВСУ массово дезертируют, одна из бригад подняла мятеж

      В России предложили решения проблем малых городов

      Ева Мендес сделала интимное заявление о Райане Гослинге

      У Харви Вайнштейна обнаружили рак

      Тренер «Монако» высказался о трудностях Головина в новом сезоне

      Подростку сломали позвоночник в российской гимназии

      Российская стюардесса перечислила запрещенные во время полета действия

      Глава Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки украинского дрона

      В российской больнице после ремонта застрял лифт с людьми

      В ВСУ признали успех российских военных в одном из городов в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше