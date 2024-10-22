Глава Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки украинского дрона

После атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Воронежскую область на одном из предприятий были зафиксированы повреждения. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По словам чиновника, были повреждены стены цеха, однако разрушения оказались незначительными, а пожар, вспыхнувший после атаки дрона, уже потушили.
«Пострадавших в результате происшествия нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 октября беспилотник попал в спиртзавод в Тамбовской области — там произошли взрыв и пожар.