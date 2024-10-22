У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

РБК сообщил об истечении сертификатов безопасности чипов у Visa и Mastercard

У части банковских карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов, это произойдет впервые с момента ухода платежных систем из России, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Сертификаты безопасности эмитента или безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт, они закупаются банками на определенный срок, три года, пять и так далее.

До ухода Visa и Mastercard этот срок продлевался, теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате такие карты, или нет.

Часть платежей может перестать проходить

Работа карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. Часть платежей может перестать проходить, например, отложенная оплата: она применяется, например, в общественном транспорте.

Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети источник РБК

Собеседник издания пояснил, что это не должно отразиться на массовых операциях, поскольку подобные транзакции составляют небольшую долю в общем объеме платежей.

Банки решают вопрос с картами с истекшим сертификатом

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснил, что карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич», для банков вопрос о продолжении функционирования «пластика» вполне решаемый, в настоящее время проводятся дополнительные тесты.

В качестве примера он привел ситуацию, когда банки два года назад отменили срок действия карт как фактор для их приема. В этом случае ситуация аналогичная.

Центробанком и Национальной системой платежных карт прорабатывается вопрос, чтобы карты продолжали действовать в новых условиях. Для этого необходимы изменения в работе между регулятором, финансовыми организациями и НСПК, это чисто профессиональный вопрос, который не коснется клиентов.

В России задумались над созданием аналога платежной системы

Россия предлагает создать единую платежную систему БРИКС, которая позволит странам осуществлять трансграничные расчеты с помощью цифровых платформ, управляемых их центральными банками. Организовать ее намерены в течение года.

По словам президента Владимира Путина, Россия уже ведет работу над независимым платежно-расчетным контуром для обслуживания внешней торговли. Многие зарубежные партнеры уже заинтересованы вести торговлю в национальных валютах. Однако вопрос создания единой валюты для стран БРИКС «пока не рассматривается, и он еще не созрел» — в этом вопросе действовать нужно постепенно и не спеша, подчеркнул глава государства.

Также в в России предложили запустить сервис безналичных расчетов для иностранцев. BRICS Pay может появиться до конца текущего года.

