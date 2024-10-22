Украинская компания пожаловалась на нехватку сотрудников-мужчин

Украинская компания «Эпицентр-К» пожаловалась на отсутствие работников-мужчин

В некоторых гипермаркетах строительной компании «Эпицентр-К» не осталось мужчин из-за мобилизации. Об этом заявила совладелица группы Галина Герега, слова которой приводит «Страна.ua».

«Многие выехали из страны, значительная часть вступила в ряды Вооруженных Сил. Всего в армии служит более четырех тысяч работников Эпицентра — это большое количество», — рассказала предприниматель.

Герега добавила, что в некоторых торговых центрах, где не осталось мужчин, функции перешли к работникам-женщинам, но даже в таком случае персонала не хватает.

Ранее на Украине уменьшили срок явки в военкомат по повестке с двух недель до семи дней. Проживающие в других населенных пунктах должны явиться не позднее чем через десять дней. До этого срок явки в ТЦК составлял 14 дней по всей стране.