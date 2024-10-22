Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 22 октября 2024Бывший СССР

Украинская компания пожаловалась на нехватку сотрудников-мужчин

Украинская компания «Эпицентр-К» пожаловалась на отсутствие работников-мужчин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В некоторых гипермаркетах строительной компании «Эпицентр-К» не осталось мужчин из-за мобилизации. Об этом заявила совладелица группы Галина Герега, слова которой приводит «Страна.ua».

«Многие выехали из страны, значительная часть вступила в ряды Вооруженных Сил. Всего в армии служит более четырех тысяч работников Эпицентра — это большое количество», — рассказала предприниматель.

Герега добавила, что в некоторых торговых центрах, где не осталось мужчин, функции перешли к работникам-женщинам, но даже в таком случае персонала не хватает.

Ранее на Украине уменьшили срок явки в военкомат по повестке с двух недель до семи дней. Проживающие в других населенных пунктах должны явиться не позднее чем через десять дней. До этого срок явки в ТЦК составлял 14 дней по всей стране.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче»

      Археологи нашли древние погребения вождя и его юного сына в России

      Зарубежные авиакомпании получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов

      Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы

      Внешность 75-летней Веры Вонг напугала фанатов в сети

      Экс-аналитик ЦРУ рассказал о проблемах ВСУ из-за отсутствия техники

      В России отменили премьеру фильма про Трампа

      «Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

      В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше