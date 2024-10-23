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20:38, 23 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих росгвардейцев за сбыт наркотиков

В Москве сотрудники ФСБ задержали двоих росгвардейцев за сбыт мефедрона

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ задержали двоих росгвардейцев за сбыт мефедрона. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, росгвардейцы занимались поиском закладчиков, а после их поимки вымогали деньги и забирали наркотики. В дальнейшем они самостоятельно продавали изъятое. При задержании у них было обнаружено три свертка с мефедроном.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств с использованием служебного положения. Максимальный срок — до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух российских наркополицейских заключили под стражу за сбыт запрещенных веществ.

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      Артем Соколов
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