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11:21, 23 октября 2024Россия

В России высказались о приезде генсека ООН в Казань

Сенатор Карасин назвал позитивным визит Гутерриша на саммит БРИКС в Казань

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Приезд генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани выглядит как позитивный шаг, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Антониу Гутерриш. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости этого визита.

«Я считаю, что это абсолютно здравое решение генерального секретаря ООН — принять участие в такой масштабной международной конференции, прибыть в Казань. Это показывает, что руководство ООН, генеральный секретарь воспринимает это весьма серьезно и намерен обменяться с участниками мнениями по всем основным международным проблемам. Я однозначно позитивно расцениваю это», — поделился мнением сенатор.

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23 октября генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

В офисе Гутерриша отмечали, что его участие важно, поскольку страны БРИКС представляют половину населения планеты. В ООН сообщили, что в Казани он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудит украинский конфликт.

МИД Украины, в свою очередь, раскритиковал визит Гутерриша в Россию.

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