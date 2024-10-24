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11:35, 24 октября 2024Спорт

Бывший врач Валиевой объяснил появление 60 препаратов в допинг-деле фигуристки

Бывший врач сборной России Шветский опроверг прием Валиевой 60 препаратов
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил появление 60 препаратов в допинг-деле фигуристки. Фрагмент его открытого письма приводит «Советский спорт».

«Данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием», — заявил он. Таким образом, врач опроверг информацию о лекарственной зависимости Валиевой.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. В положительной пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества — стероид экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр — 2022.

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