«Ашан» планирует продать филиалы в РФ, есть покупатель

Французская группа Auchan в скором времени избавится от своего российского подразделения — ООО «Ашан». Сделка по продаже бизнеса находится на завершающей стадии, сейчас руководство компании выбирает будущего собственника активов из нескольких кандидатов, имена которых не раскрываются. Группа, владеющая сетью продуктовых гипермаркетов по всему миру, приняла принципиальную позицию и больше не собирается оставаться в России. Вместе с тем компания намерена сохранить свое присутствие на Украине и планирует закрыть свой бизнес в Венгрии.

Auchan делает выбор между двумя покупателями

Согласно данным французской газеты La Lettre, Auchan больше не намерена оставаться в России и хочет в скором времени завершить сделку по продаже своего подразделения в РФ — ООО «Ашан». Как уточняют источники издания, ретейл-группа недавно нашла «местного покупателя», однако его имя или название компании, которой в скором времени достанутся активы Auchan в России, пока не раскрываются. При этом подчеркивается, что решение руководства Auchan избавиться от своего бизнеса в РФ носит принципиальный характер. «Ассоциация семьи Мюлье» (Association Familiale Mulliez, владеет Auchan) сделала выбор остаться на Украине», — заявили собеседники газеты. При этом они добавили, что в планы Mulliez также входит закрытие бизнеса Auchan на территории Венгрии в среднесрочной перспективе.

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О решении семьи Мюлье продать российский бизнес Auchan сообщает и французская газета Le Figaro. При этом ее источники уточнили, что руководство ретейлера еще не определилось с выбором покупателя на свои активы в РФ и в настоящее время выбирает между двумя потенциальными кандидатами, имена которых также не раскрываются. Как пояснили собеседники газеты, главным поводом для продажи своего подразделения в РФ стали антироссийские санкции, введенные властями Евросоюза (ЕС). Один из источников отметил, что Auchan намерена неукоснительно соблюдать ограничения ЕС. В свою очередь, представители российского подразделения ретейл-группы — ООО «Ашан» — не стали ни опровергать, ни подтверждать распространившуюся информацию о скором переходе компании в собственность нового владельца. В пресс-службе напомнили, что подобные сообщения появлялись неоднократно в последние несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — резюмировали в «Ашане».

Auchan долго отказывалась покидать Россию

Auchan вышла на российский рынок в 2002 году. Французская группа зарегистрировала в стране подразделение — ООО «Ашан». Эта компания владела в стране сетью одноименных гипермаркетов и отказалась покидать рынок после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Тогда в Auchan объясняли свое решение необходимостью продолжать обеспечивать доступ россиян к продуктам питания. В частности, генеральный директор ретейл-группы Ив Клод подчеркивал, что для его компании главными приоритетами остаются сохранение рабочих мест для сотрудников ООО «Ашан» и обеспечение продовольствием граждан как России, так и Украины. «Самое главное для нас является обеспечение выполнения нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран», — заявлял Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche в конце марта 2022 года.

241 магазин работает в России под брендом «Ашан»

Однако в дальнейшем в СМИ неоднократно появлялись сообщения о скором уходе французской ретейл-группы из России. О подобных рисках в конце 2023 года, в частности, заявляли в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) РФ. В середине апреля 2024-го дочерняя компания «Ашана» Ceetrus закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым владельцем принадлежащих «дочке» Auchan торговых комплексов стала компания «Торговые галереи». Эксперты и участники рынка тогда указывали, что подобное соглашение может указывать на желание ретейл-гиганта уйти из России. Впрочем, в пресс-службе Auchan тогда опровергли эти слухи и заверили, что компания будет продолжать свою деятельность на территории РФ.

По данным Auchan Retail, в 2024 году под этим брендом в России работает в общей сложности 241 магазин. Речь идет в том числе о 62 классических гипермаркетах, 33 суперсторах «Ашан Сити» и 146 супермаркетах. Что касается штата «Ашан Ритейл Россия», то его численность составляет более 33 тысяч сотрудников.

Auchan не получала дивиденды от российского подразделения и была под подозрением у ФНС

Один из собеседников Le Figaro заявил, что главная причина скорого ухода Auchan из России кроется в отсутствии дивидендов от своего юридического лица в РФ. Материнская компания не получала выплаты ни в 2022-м, ни в 2023-м. На этом фоне дальнейшее пребывание ретейл-группы в стране потеряло всякий смысл, а положение самого ретейл-гиганта стало «очень неблагоприятным». Он напомнил, что после начала боевых действий на Украине Auchan «не вкладывал в свой российский бизнес денег и не возвращал ни копейки» ради соблюдения европейских санкций в отношении России. Однако спустя несколько лет подобная стратегия поставила под большой вопрос дальнейшие перспективы ООО «Ашан».

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При этом у российского подразделения Auchan стали появляться проблемы с Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, в начале апреля 2024 года издание РБК сообщило о подозрениях ФНС в адрес ретейл-гиганта из-за неуплаты налогов. Речь шла о намерении ведомства доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей по итогам выездной проверки деятельности компании за 2020-2021 годы. Из этой суммы на сами налоги приходились 125,9 миллиона, следовало из результатов расследования ФНС.

Auchan несла большие репутационные риски, продолжая вести бизнес в России

Репутационных рисков ретейл-гиганту добавили итоги расследования, проведенного журналистами газеты Le Monde в 2023 году. Его авторы утверждали, что сотрудники российского подразделения Auchan занимались сбором гуманитарной помощи для военных РФ, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Речь шла о поставках на фронт продукции не только «Ашан», но и «Леруа Мерлен» (на тот момент также входил во французский холдинг AFM — Association Familiale Mulliez). В том же году французская компания ADEO, владеющая магазинами Leroy Merlin в РФ, объявила о решении уйти с российского рынка спустя 18 лет работы на нем. Впрочем, в самом «Ашане» не стали подтверждать выводы французских расследователей и заявили, что вся продукция, о которой идет речь, оказалась в распоряжении Российской армии до марта 2022 года. «Мы не финансируем Российскую армию и не участвуем в сборе средств в ее пользу», — подчеркнули в Association Familiale Mulliez.

5 % от стоимости своего российского бизнеса получит Auchan после его продажи

В том же 2023 году агентство Reuters сообщило о намерении российского подразделения Auchan удвоить свое присутствие на российском рынке. Это планировалось сделать за счет открытия сети магазинов «Мой Ашан», ассортимент которой почти полностью (на 90 процентов) состоит из товаров собственных торговых марок. Неоднократные заявления руководства Auchan о намерении продолжить вести свой бизнес в России вызывали недовольство со стороны властей Украины. Еще в конце марта 2022 года глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба призывал потребителей во всем мире к бойкоту французского ретейл-гиганта и всей его продукции наряду с Alcampo, Leroymerlin и Decathlon, которые на тот момент продолжали свою деятельность в РФ. Однако тогда подобные требования не оказали существенного влияния на позицию Auchan. Решение же уйти из России в конце 2024-го — начале 2025 года, скорее всего, не принесет особой выгоды французскому ретейл-гиганту. Неделю назад, 17 октября, глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что компаниям из недружественных стран, которые захотят продать свои активы в России и покинуть страну, оставят только пять процентов от рыночной стоимости предприятий. По этой причине Auchan вряд ли сможет рассчитывать на значительную прибыль с продажи своего российского бизнеса.